김수로가 축구 경기에 아쉬움을 표현했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수로가 월드컵 남아프리카공화국전 패배 후 심경을 전했다.김수로는 25일 자신의 SNS에 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 대한민국과 남아공전이 끝난 후 대표팀 선수들의 모습이 담긴 영상을 게재했다.그는 "더운데 수고했네 우리 선수들"이라며 격려했다. 그러면서 "16강은 갈 줄 알았지만. 오늘은 아픈 날 되겠어"라고 덧붙여 아쉬운 마음을 내비쳤다.김수로는 이번 월드컵 기간 대표팀을 향한 공개적인 응원을 이어왔다. 앞서 SNS를 통해서도 "가자 8강"이라는 글과 함께 월드컵 응원 사진을 공유하기도 했다.대한민국 축구대표팀은 25일 열린 남아공과의 조별 리그 경기에서 0-1로 패했다. 다른 팀들의 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr