가수 레이디제인과 뮤지컬 배우 임현태가 쌍둥이 딸의 돌을 맞아 가족 사진을 남겼다. / 사진=레이디제인 SNS

사진=레이디제인 SNS

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가수 레이디제인과 뮤지컬 배우 임현태 부부가 쌍둥이 딸의 첫 생일을 기념했다.레이디제인은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "고즈넉한 한옥의 정취와 늦은 오후 무더웠던 공기, 흘려보내기 아까웠던 순간들까지 꼭꼭 담아낸 사진들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 레이디제인과 임현태가 쌍둥이 딸을 품에 안고 첫 돌을 기념하고 있는 모습. 레이디제인은 "우주별이 벌써 열흘 뒤면 돌이라니, 너희가 세상에 온 지 1년이나 됐다니"라며 "그저 잘 먹고 잘 자는 것만으로도 고마울 따름. 앞으로도 잘 먹고 잘 자기만 해주면 돼"라고 전했다.네 사람의 가족 사진을 본 연예계 동료들은 "아빠 엄마 우주 별 다 너무 예쁘다", "예쁘고 멋있고 귀엽고 짱짱 패밀리다", "진짜 예쁘다 너도 현태도 우주별도" 등의 반응을 남겼다.한편 레이디제인은 2023년 7월, 10살 연하의 그룹 빅플로 출신 임현태와 결혼했다. 지난해 7월 쌍둥이 딸을 출산해 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr