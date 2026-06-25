손나은이 '김부장'에서 홍일점을 맡은 소감을 밝혔다./사진제공=SBS

한차례 연기력 논란이 불거졌던 배우 손나은이 '김부장'에서 홍일점을 맡은 소감을 밝혔다.25일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은과 이승영 감독이 참석했다.'김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.손나은은 김부장의 동료 직원이자 베일에 싸인 인물인 상아 역을 맡았다. 손나은은 “그동안 해보지 못했던 새로운 장르여서 기대가 됐다. 무엇보다 꼭 한 번 작품에서 연기해보고 싶었던 선배님들이 계셔서 안할 이유가 없었다"고 출연 이유를 말했다.‘김부장’에서 홍일점을 맡은 손나은은 “부담이 됐던 건 사실이지만, 즐거웠던 현장이었다. 선배님들과 함께 준비한 연기를 잘 해나갔던 것 같다. 처음에는 홍일점이라는 게 부담이 됐지만, 마지막에는 홍일점이어서 좋았다"고 밝혔다.소지섭과 호흡을 맞춘 소감에 대해서는 "첫 촬영도 소지섭 선배님과 같이 했었다. 항상 TV로 선배님의 연기를 봤었는데, 실제로 연기를 함께 하니까 너무 좋았다. 선배님께서 너무 잘 이끌어주셔서 잘 마무리했던 것 같다"고 감사를 표했다.한편, 에이핑크 출신 손나은은 '저녁 같이 드실래요', '고스트 닥터', '대행사', '가족X멜로' 등 다양한 작품에 배우로서 출연했다. 그러나 '대행사'에서 일관된 표정과 부정확한 발성으로 연기력 혹평을 받은 바 있다. 이후 '가족X멜로', '옥씨부인전'에서는 다소 나아진 모습을 보였지만, 연기력 논란 꼬리표를 쉽게 떼어지지 않았다. 이에 손나은이 '김부장'을 통해 연기력 꼬리표를 떼어낼 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr