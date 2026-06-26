이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 진실공방 부부 아내가 남편의 충격적인 위생 관념을 폭로했다.25일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 남편의 외도 의혹을 둘러싸고 갈등 중인 결혼 17년 차 부부의 일상이 공개됐다.가사조사 과정에서 두 사람은 생활 습관을 두고도 첨예하게 대립했다.아내는 남편을 가리켜 "가부장적인 사람"이라고 주장하며 집안일 문제부터 하나씩 불만을 쏟아냈다. 반면 남편은 자신도 충분히 역할을 하고 있다며 맞섰고, 두 사람의 입장은 끝까지 좁혀지지 않았다.특히 아내는 남편의 화장실 사용 습관을 언급하며 강한 불쾌감을 드러냈다. 그는 "거의 공중화장실 수준"이라며 "샤워하면서 바닥에 오줌을 싼다"고 말했다.이어 "변기통 주변에 붉게 변색되고, 세면에도 쌌다"고 폭로해 충격을 안겼다. 이를 들은 22기 아내들은 "망치 있었으면 세면대 부쉈다", "짐승인가 싶었다", "거짓말 같다"라며 놀라움을 감추지 못했다.아내는 "불리하면 기억이 안 난다고 하는데 나는 직접 봤다"고 주장했다. 이를 들은 출연진 역시 당황한 기색을 감추지 못했다.남편은 "기억이 나지 않는다"며 "남자들은 샤워하면서 바닥에 쌀 수도 있다. 세면대는 정말 기억이 안 난다"고 해명했다.이에 서장훈은 믿기 어렵다는 반응을 보이며 "거기다 왜 그러냐"고 물었고, 스튜디오는 충격에 휩싸였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr