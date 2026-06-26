사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

배우 소지섭이 신인 시절 외모로 인해 겪었던 서러운 일화부터 온라인상에서 큰 화제를 모았던 비활동기 비주얼에 대한 솔직한 속내를 털어놓으며 반전 가득한 매력을 선사했다.유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에서는 '안녕하세요 윤경호입니다. 다름이 아니라 제가 이번에 소지섭, 최대훈 배우와 문명특급에 나오게 됐는데 그때 있었던 일부터 말씀드리면'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 드라마 '김부장'의 주역인 소지섭, 윤경호, 최대훈이 출연해 유쾌하고 화기애애한 토크를 나눴다.동료 배우들이 증언하는 소지섭의 훈훈한 미담이 연이어 쏟아진 가운데 과거 데뷔 초창기 시절에 짙은 쌍꺼풀이 없다는 이유로 연예계 안팎에서 모진 평가를 받아야 했던 비하인드 스토리가 공개돼 이목을 집중시켰다.외모와 능력 중 하나를 선택하라는 질문에 능력을 고른 소지섭은 잘생긴 이들이 받는 혜택을 부인할 수 없다며 솔직한 견해를 밝혔다.뒤이어 진행자 재재가 "데뷔 초반에 쌍꺼풀 없는 눈매 때문에 배우 생활이 어려울 것이라는 소리를 듣지 않았냐"고 묻자 소지섭은 과거 드라마 '모델'로 첫발을 내디뎠던 시절을 덤덤하게 회상했다.소지섭은 "당시에는 배우 장동건처럼 조각 같은 외모에 눈이 크고 선이 굵은 배우들이 주인공을 독식하던 시기였다"며 "오디션이나 미팅에 참석할 때마다 눈매를 지적당하며 성형 수술을 제안받았다"고 고백했다.하지만 묵묵히 버텨낸 끝에 드라마 '미안하다 사랑한다'를 기점으로 대중의 시선이 바뀌어 미남 배우라는 수식어를 얻게 됐고 처음에 그러한 평가를 접했을 때는 무척 낯설고 어색했다며 유쾌하게 덧붙였다.비활동기와 활동기의 비주얼 차이가 극명해 누리꾼들 사이에서 이른바 '입금 전후'의 정석으로 꼽히는 사진들에 대한 유쾌한 해명도 이어졌다. 재재가 작품을 쉬는 동안 수염과 구레나룻을 기른 자유분방한 모습과 작품에 돌입한 후 깔끔하게 정돈된 모습을 대조하는 사진들을 제시하자 소지섭은 세간의 반응에 대한 속마음을 드러냈다.초반에는 대중의 반응을 크게 의식하지 않았으나 관련 이야기가 지속적으로 화제가 되자 스스로도 흥미를 느끼게 됐다고 고백한 소지섭은 "일부러 활동기와 비활동기의 격차를 더 크게 벌리려고 의도적인 노력을 기울이기도 했다"고 시인했다. 지금에 와서 당시의 파격적인 비활동기 사진들을 다시 돌아보면 굳이 저렇게까지 행동할 필요가 있었을까 하는 후회가 밀려오기도 한다고 말해 촬영장을 웃음바다로 만들었다.평소 과묵하고 진중해 보이는 인상과 달리 소소한 재미를 추구하는 반전 가득한 일상도 공개됐다. 윤경호는 소지섭이 차가운 이미지와 다르게 현장에서 어린 동료 배우들의 사진 촬영 요청이나 온갖 포즈 요구를 흔쾌히 전부 응해준다며 반전 면모를 치켜세웠고 소지섭 또한 요청이 들어오면 거절하지 않고 모두 소화하는 편이라고 수긍했다.특히 동료들과 함께 찍은 사진을 자신의 SNS에 업로드하기 위해 사후에 꼭 보내달라고 끈질기게 요청한다는 일화에 대해 소지섭은 일상에서 평소 재미난 사건이 자주 일어나지 않다 보니 사진을 통해서라도 팬들에게 즐거움을 전달하고 싶다고 설명했다.최근에는 인공지능(AI) 이미지 생성 기술에 재미를 붙여 우주선 합성 사진 등을 게시하고 있으나 명령어 입력 과정에서 잦은 오류가 발생해 열 번 시도하면 한두 번 건지는 수준이라며 인간미 넘치는 고충을 토로해 유쾌한 대화를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr