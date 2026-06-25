션 / 사진 = 션 유튜브 채널

가수 션이 유치원 아들의 운동회에서 굴욕을 당했다고 고백했다.24일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '점점 몸이 좋아지는 이봉주 선배님'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 션은 난치병 투병을 마친 이봉주와 식사를 즐기며 담소를 나눴다.션은 "이제 10km는 뭐 (거뜬하다). 많이 건강해져서 달리기를 늘 생활화하고 있다"는 이봉주에 "다시 그 모습으로 돌아와주셔서 저를 포함한 전국민이 기뻐하고 있다"고 답해 훈훈함을 더했다.이날 션은 아들의 유치원 달리기 대회에 출전했던 에피소드를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "(당시) 패션에 좀 더 신경쓸 때였다"며 "운동회 간다고 러닝화가 아니라 멋진 신발을 신고 간거다. 근데 그날 오전이어서 풀밭에 물기가 살짝 있었다"고 말문을 열었다. 이어 제대로 달리기도 전에 넘어졌다는 그는 "그때 막 러닝을 시작했던 때라 '션이 나갔으니까 무조건 1등하겠다'고 수군댔는데 제대로 넘어졌다"고 고백해 웃음을 안겼다.제작진은 "그 학부모들한테도 엄청난 선물이었겠다"고 농담을 던졌고 션은 "철인경기 나가는 션을 이겼다(고 할 것)"이라며 너스레를 떨었다.한편, 션은 연예계 대표 마라토너로 잘 알려졌다. 그는 지난 2022년 철인3종 51.5km 완주 소식을 전해 놀라움을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr