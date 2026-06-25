김희철 / 사진 = 김희철 SNS

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 북중미 월드컵 남아공전 패배 소식에 분노를 쏟아냈다.25일 김희철은 자신의 SNS에 "축구 잘 모르는 내가 봐도 이건 진짜"라는 글을 게재해 답답함을 표했다. 이어 그는 "제가 축구를 잘 모른다. 그런데 주위에서 오늘 경기는 무조건 한국이 이길 거라고 기분 좋게 보자고 해서 아침에 일어나서 시청했다"고 설명했다. 그러나 그는 뜻밖의 패배 소식에 "아니 근데. 아니 이게 진짜 화가 안 멈추네"라며 분노했다.앞서 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카 공화국과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0-1로 패배했다.한편 김희철은 현재 JTBC 예능 '연애전쟁'에 출연해 직설 입담을 자랑하고 있다. '연애전쟁'은 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 예능이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr