남보라가 아들과 자신의 어린 시절을 비교했다. / 사진=남보라 SNS

남보라가 출산 후 회복 중인 모습을 공개했다. / 사진=남보라 SNS

배우 남보라가 자신의 어릴 적 사진과 아들을 비교하며 닮은꼴을 인증했다.남보라는 지난 24일 자신의 SNS에 글과 함께 아들 사진을 여러 장 게재했다. "(아들이) 누구 닮았냐고 많이 물어본다"라고 말문을 열었다. "아가 보는 사람마다 아빠 닮았다고 하시다가도 도대체 누구 닮았는지 모르겠다고 하시더라"고 말했다.하지만 남보라는 오늘 그 답을 찾았다고 밝혔다. 그는 "어릴 때 사진 보니까 코가 똑같다"라고 덧붙였다. 남보라가 공개한 어릴 적 사진 속 코 모양이 아들의 코와 닮아 놀라움을 자아낸다. 배우 문지인은 댓글로 "반전이다"라고 남기며 이를 인정했다.다른 사진에서 남보라는 생후 10일 된 아들을 안고 미소를 짓고 있다. 출산 후 회복 중에도 변함없는 청순한 외모가 눈길을 끈다.남보라는 2025년 동갑내기 비연예인 남성과 결혼했다. 지난 15일 아들을 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr