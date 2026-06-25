/ 사진 제공=웨이브(Wavve)

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웨이브(Wavve) 오리지널 연애 리얼리티 '스탠바이미'의 출연진 8인이 본격적인 관계 서사의 시작을 알린다.26일 오전 11시 공개되는 '스탠바이미' 3·4회에서는 남녀 각 4인으로 구성된 출연진들이 낯선 설렘과 긴장 속 서로의 취향과 연애관을 알아간 첫 만남에 이어, '방 배정'과 첫날 밤 '첫인상 투표'가 공개된다.앞서 AI가 매칭해준 1:1 첫 만남에서 '티키타카'를 선보였던 희진과 혜연은 이날 '설거지 당번' 에 당첨된다. 8인분의 설거지를 도맡게 된 두 사람은 "인생에서 매번 뽑기 운이 없더라"라고 한숨을 내쉬면서도, 함께 시간을 보내게 된 상황에 은근한 웃음을 보이는 모습이 포착된다.그런가 하면, 이날 밤 출연진 8인은 첫인상이 가장 강렬했던 사람을 뽑는 '첫인상 투표'를 진행한다. "이성을 적어야 하나, 동성을 적어야 하나…"라며 고민에 빠진 출연진들은 곧 문자 메시지로 자신의 마음을 전송한다. 투표 결과, "파격적인 느낌이었다", "나도 모르게 시선이 계속 가더라"는 평가와 함께 인기를 독식한 '첫인상 1위'의 주인공이 공개된다.투표 이후로는 '시크릿 룸'도 깜짝 오픈된다. 이후 '시크릿 룸'에서 "이대로 감정이 유지된다면 '최커'가 되겠다"며 쌍방 호감을 확인하는 커플도 생겨난다.한편 '스탠바이미'는 성별의 조건을 넘어 다양한 사랑의 가능성과 감정을 마주하는 새로운 형태의 연애 프로그램이다. 출연진들은 마음이 움직이는 방향에 그 어떤 경계도 두지 않고, 오직 서로에게 느끼는 감정과 사랑의 '가능성'에만 집중해 관계를 찾아 나선다.'스탠바이미' 3·4회는 26일 오전 11시 웨이브에서 독점 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr