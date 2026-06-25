강홍석이 8년 만에 루케니 역으로 돌아온다. / 사진제공=EMK뮤지컬컴퍼니

배우 강홍석이 뮤지컬 '엘리자벳' 루케니 역으로 관객과 만난다.뮤지컬 '엘리자벳'은 오스트리아 황후 엘리자벳의 삶을 바탕으로 자유를 향한 갈망과 고독, 그리고 그 곁을 맴도는 죽음(Der Tod)의 관계를 그린 작품이다.강홍석은 극 중 엘리자벳의 암살자이자 이야기를 이끄는 인물 루케니 역으로 무대에 오른다. 그는 2018년 공연에서도 같은 역할을 맡아 관객들을 만난 바 있다. 8년 만에 다시 루케니로 돌아오는 만큼 관심이 쏠린다.강홍석은 그동안 뮤지컬 '스트릿 라이프(런투유)', '킹키부츠', '데스노트', '드라큘라', '하데스타운', '알라딘' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.드라마 '김비서가 왜 그럴까', '호텔 델루나', '쌉니다 천리마마트', '세작, 매혹된 자들' 등에도 출연하며 안방극장과 무대를 오가고 있다.뮤지컬 엘리자벳'은 오는 8월 16일 블루스퀘어 우리은행홀에서 개막한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr