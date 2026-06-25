진태현, 박시은 / 사진 = 박시은 진태현 유튜브 채널

배우 진태현이 입양 딸에 대한 동료들에 반응에 황당함을 표했다.25일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 '박시은 진태현의 믿음 신앙 이야기 '왜 손해를 보는가?''라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 진태현은 입양 딸에 대한 연예계 동료들의 반응을 언급했다.이날 진태현은 "아빠라고 부르는 아이들한테 돈을 쓰냐"고 묻는 동료들에 황당함을 감추지 못했다고 회상했다. 그는 "나한테 아빠라고 부르는데 당연한 것 아니냐. 근데 이해를 못하더라. 돈은 친자녀들한테만 쓰는 거라고 생각한다"고 설명했다. 이어 진태현은 "학비도 대주고 먹을 것도 사주냐더라. 다 해준다고 했는데 이해를 못한다"고 덧붙였다.이에 박시은은 "우리는 그냥 우리 자녀들이라고 생각하지 않냐"고 말했고 진태현 역시 깊이 공감하며 "그걸 베풀면서 사는 삶을 손해보는 삶이라 하겠다. 우리의 시간을 들이고 물질을 들이고 공간도 손해보고. 우리 집에서 자고 가면 (우리는) 자유가 없지 않나. (그래도) 우리는 즐겁다. 우리 인생에서 가장 즐거운 일이다"라고 부연했다.진태현은 그의 행보에 의문을 품는 동료들을 이해한다면서도 "'너희들이 자리를 잡은 다음에 남는 자투리 돈으로 도우라'고 한다. 근데 그건 크리스천이랑 반대되는 일이다. (크리스천의 삶은) 우리의 것을 기꺼이 내어서 함께하는 삶"이라고 선을 그었다.한편, 진태현 박시은 부부는 2015년 백년가약을 맺었다. 두 사람은 4년 후 보육원 봉사활동을 통해 만난 대학생 딸을 입양했다. 이어 진태현 박시은 부부는 지난해 1월 마라톤 선수, 예비 간호사를 수양 딸로 맞아 가족을 꾸렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr