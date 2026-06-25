이수경 / 사진 = 이수경 유튜브 채널

이수경 / 사진 = 이수경 유튜브 채널

배우 이수경이 남다른 씀씀이를 공개했다.25일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '옷장에 샤넬이 몇 개야? 이수경의 명품백·애착템·특이 취향 의상 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이수경은 12월 이사를 앞두고 본격적인 옷장 정리에 나섰다.이날 이수경은 "옷 정리도 하고 플리마켓도 했으면 좋겠고 (이사 전까지) 어느 정도 집을 좋겠다"며 옷방을 공개했다. 그는 등이 뻥 뚫린 명품 원피스에 이어 비슷한 디자인의 동일 브랜드 슬리브리스 크롭톱을 꺼내들며 "앞에서 보면 되게 정직한데 뒤가 이렇게 되어있다. (사람들이 나보고) 은근히 야한 옷 좋아한다더라"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.이수경은 또 다른 명품 트위드 재킷을 꺼내 "내가 되게 좋아하는 재킷이다. 한정판처럼 나오는 건데 이건 제가 정말 잘 입는 거다"라며 "천만 원 정도했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.특히, 옷방 한 편에 가득찬 명품백이 눈길을 끌었다. 그는 "옛날에는 지금처럼 비싸지 않았다. 이것도 그 당시에 300만 원 정도였다. 다 살 수 있는 가격이었다"고 설명하면서 "지금은 말이 안 되게 비싸니까 살 엄두가 안 난다. 옛날 걸 수선해서 쓰는 게 맞다고 생각한다"고 소비 철학을 전했다.앞서 이수경은 지난 22일 tvN '남겨서 뭐하게'에 출연해 연이은 사업 실패를 겪었다고 고백했다. 당시 그는 "이자카야와 브런치 카페도 해봤다. 술을 좋아하다 보니까 해봤는데 두 개는 안 되더라"고 털어놨다.한편, 이수경은 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발한 소통을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr