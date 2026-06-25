STRAY KIDS 'RUN IT' MV Behind Image / JYP Entertainment

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)으로 글로벌 음원 차트에서 1위를 기록했다.지난 24일 공개된 'RUN IT'은 월드와이드 아이튠즈 송 차트와 유러피안 아이튠즈 송 차트에서 나란히 1위에 올랐다. 미국, 캐나다, 프랑스, 영국, 브라질, 호주 등 전 세계 41개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 정상에 올랐다. 이번 곡은 팀 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 작사와 작곡에 참여했다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 흑백 대비를 활용한 연출로 팀의 서사를 담아냈다. JYP엔터테인먼트는 거친 암석 지대를 배경으로 촬영한 뮤직비디오 비하인드 사진도 공개했다.스트레이 키즈는 오는 7월 새 월드투어 'RUN IT'을 시작한다. 투어는 7월 25일과 26일, 29일, 8월 1일과 2일 서울 KSPO DOME 공연으로 막을 올린다.이후 일본 도쿄와 나고야, 오사카, 후쿠오카를 비롯해 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르에서 공연을 이어간다. 이번 투어에는 해외 남성 아티스트 최초의 도쿄 국립경기장 단독 공연도 포함됐다.한편 스트레이 키즈는 오는 8월 7일 'RUN IT'이 수록된 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)을 발매한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr