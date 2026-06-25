방송인 노홍철이 스튜어디스 복장을 착용한 모습. / 사진=노홍철 SNS

방송인 노홍철이 여성 승무원 복장을 착용했다.노홍철은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "버진 애틀랜틱 승무원 유니폼은 성별과 관계없이 본인이 가장 편안하고 자신을 잘 표현할 수 있는 스타일을 선택할 수 있다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 노홍철이 스튜어디스로 변신한 모습. H라인 스커트에 힐 그리고 버건디 가방까지 착용해 위화감 없는 면모를 보였다.노홍철은 "편하다! 멋지다!"면서 "남성용 여성용 구분 없이 원하는 디자인을 선택할 수 있다"고 성차별에 평등한 항공사의 특징을 강조했다.한편 노홍철은 현재 개인 유튜브 채널을 운영하면서 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr