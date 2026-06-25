몬스타엑스 기현, 솔로 컴백 얼마 안 남았다…'So Good' 7월 7일 발매

그룹 몬스타엑스 기현이 두 번째 솔로 미니앨범 'BORDERLINE'(보더라인) 트랙리스트를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 공식 SNS를 통해 'BORDERLINE'의 트랙리스트를 공개했다. 비행기 좌석 모니터를 연상시키는 디자인과 기현의 음성 안내를 더해 7개 트랙을 소개했다.앨범에는 타이틀곡 'So Good'(쏘 굿)을 비롯해 'Borderline'(보더라인), 'Stealin' Air'(스틸린 에어), 'Domino'(도미노), 'Lazy Day'(레이지 데이), 'Late Night Drive'(레잇 나잇 드라이브), 'Howling'(하울링) 등 총 7곡이 수록된다.수록곡 가운데 'Lazy Day'와 'Howling'은 발매 전 무대를 통해 먼저 공개됐다. 'Lazy Day'는 음악 페스티벌에서 선보였고, 'Howling'은 몬스타엑스 월드투어 'THE X : NEXUS'에서 기현의 솔로 무대로 처음 공개됐다.'BORDERLINE'은 스스로에게 던지는 질문과 그 안에서 자신만의 방향을 찾아가는 과정을 담은 앨범이다. 다양한 장르를 바탕으로 기현의 보컬과 솔로 아티스트로서의 음악적 색깔을 담아낼 예정이다.한편 기현의 미니 2집 'BORDERLINE'은 오는 7월 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr