트와이스 지효가 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

지효는 지난 24일 서울 중구 코브 더 장충에서 열린 향수 브랜드 미디어 행사에 참석했다.이날 지효는 강렬한 블루 컬러 셋업 스타일링으로 포토월을 빛냈다. 허리선에서 끝나는 크롭 재킷은 상체를 간결하게 정리했고, 하이웨이스트 팬츠는 다리 길이를 자연스럽게 늘렸다. 여기에 일자로 떨어지는 팬츠 핏까지 더해지면서 시선은 허리가 아니라 전체 비율로 향한다. 화려한 디자인 없이도 키가 더 커 보이는 이유다.머리를 모두 올려 묶었지만 한쪽 앞머리를 길게 남겨 얼굴선을 감쌌다. 자칫 정장 같아보일 수 있는 셋업에 부드러운 움직임을 더했다.한편 지효는 글로벌 컬래버레이션 곡 'French Montana x LUDMILLA x JIHYO (TWICE) x Adriana C x RedOne - Follow Me'(프렌치 몬태나 X 루드밀라 X 지효 (트와이스) X 아드리아나 C X 레드원 - 팔로우 미)에 참여했다. 'Follow Me'는 이러한 메시지를 바탕으로 국적과 문화를 초월한 아티스트들이 함께해 화합, 에너지, 연결의 가치를 노래하며 2026 FIFA 북중미 월드컵을 향한 전 세계적인 기대감과 축제의 분위기를 표현한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr