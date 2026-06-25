송은이가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

장항준과 윤종신이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=KBS

'옥탑방의 문제아들'에서 송은이가 거장이 된 장항준을 바라보는 소속사 대표의 속내를 털어놓는다.오는 26일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준이 출연한다.이 가운데 송은이는 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 이후 달라진 장항준의 위상을 언급한다. 장항준과 2021년부터 6년째 한솥밥을 먹고 있는 송은이는 "예전에는 혼자 스케줄을 다녔는데, 오늘은 소속사 전 직원이 출동했다"며 달라진 분위기를 전한다. 이어 그는 "원래는 매니저 없이 다녔는데 이제는 샵도 다니고 스타일리스트도 생겼다"고 덧붙인다.이를 들은 주우재와 윤종신은 "장항준 감독님의 목 안 늘어난 티셔츠는 처음 본다", "원래는 멱살 한 번 잡힌 사람처럼 늘어나 있었다"며 장난을 건넨다. 이에 장항준은 "겉옷이든 속옷이든 구멍이 크게 나기 전까지는 입는다"고 받아쳐 웃음을 안긴다.한편 장항준을 사이에 둔 전·현 소속사 대표의 신경전도 펼쳐진다. 장항준은 현재 송은이의 소속사에 몸담고 있지만, 과거에는 윤종신의 기획사 소속으로 활동했다. 이에 윤종신은 "이제는 미스틱으로 돌아와도 될 것 같다"며 러브콜을 보내고, 송은이는 "'왕과 사는 남자' 개봉 전에 재계약을 마쳤다"고 반응해 눈길을 끈다.'옥탑방의 문제아들' 318회는 26일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr