'옥탑방의 문제아들'에서 송은이가 거장이 된 장항준을 바라보는 소속사 대표의 속내를 털어놓는다.
오는 26일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준이 출연한다.
이 가운데 송은이는 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 이후 달라진 장항준의 위상을 언급한다. 장항준과 2021년부터 6년째 한솥밥을 먹고 있는 송은이는 "예전에는 혼자 스케줄을 다녔는데, 오늘은 소속사 전 직원이 출동했다"며 달라진 분위기를 전한다. 이어 그는 "원래는 매니저 없이 다녔는데 이제는 샵도 다니고 스타일리스트도 생겼다"고 덧붙인다. 이를 들은 주우재와 윤종신은 "장항준 감독님의 목 안 늘어난 티셔츠는 처음 본다", "원래는 멱살 한 번 잡힌 사람처럼 늘어나 있었다"며 장난을 건넨다. 이에 장항준은 "겉옷이든 속옷이든 구멍이 크게 나기 전까지는 입는다"고 받아쳐 웃음을 안긴다.
한편 장항준을 사이에 둔 전·현 소속사 대표의 신경전도 펼쳐진다. 장항준은 현재 송은이의 소속사에 몸담고 있지만, 과거에는 윤종신의 기획사 소속으로 활동했다. 이에 윤종신은 "이제는 미스틱으로 돌아와도 될 것 같다"며 러브콜을 보내고, 송은이는 "'왕과 사는 남자' 개봉 전에 재계약을 마쳤다"고 반응해 눈길을 끈다.
'옥탑방의 문제아들' 318회는 26일 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 26일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준이 출연한다.
이 가운데 송은이는 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 이후 달라진 장항준의 위상을 언급한다. 장항준과 2021년부터 6년째 한솥밥을 먹고 있는 송은이는 "예전에는 혼자 스케줄을 다녔는데, 오늘은 소속사 전 직원이 출동했다"며 달라진 분위기를 전한다. 이어 그는 "원래는 매니저 없이 다녔는데 이제는 샵도 다니고 스타일리스트도 생겼다"고 덧붙인다. 이를 들은 주우재와 윤종신은 "장항준 감독님의 목 안 늘어난 티셔츠는 처음 본다", "원래는 멱살 한 번 잡힌 사람처럼 늘어나 있었다"며 장난을 건넨다. 이에 장항준은 "겉옷이든 속옷이든 구멍이 크게 나기 전까지는 입는다"고 받아쳐 웃음을 안긴다.
한편 장항준을 사이에 둔 전·현 소속사 대표의 신경전도 펼쳐진다. 장항준은 현재 송은이의 소속사에 몸담고 있지만, 과거에는 윤종신의 기획사 소속으로 활동했다. 이에 윤종신은 "이제는 미스틱으로 돌아와도 될 것 같다"며 러브콜을 보내고, 송은이는 "'왕과 사는 남자' 개봉 전에 재계약을 마쳤다"고 반응해 눈길을 끈다.
'옥탑방의 문제아들' 318회는 26일 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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