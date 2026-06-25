배우 이영은이 화보를 찍었다./사진제공=여성조선

배우 이영은이 화보를 찍었다./사진제공=여성조선

배우 이영은이 매거진 여성조선 7월호 화보를 찍었다.여성조선은 오늘(25일) 이영은과 함께한 7월호 화보를 선보였다.공개된 화보 속 이영은은 싱그러운 미소로 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 전했다. 편안한 일상의 한 장면을 포착한 듯한 자연스러운 표정 연기와 포즈를 뽐냈다.특히, 이영은은 스트라이프 셔츠를 묶은 연출로 청량한 여름 무드를 뽐낸 데 이어, 재킷과 데님 팬츠를 매치한 캐주얼 룩으로 세련된 매력을 아울렀다. 또한, 레이스 소재의 장식을 활용해 특유의 맑고 긍정적인 분위기를 표현했다.화보 촬영 이후 이영은은 오랜 시간 배우 생활을 이어올 수 있었던 원동력에 대한 물음에 "원래 긍정적인 편이다. 일을 너무 어렵게 생각하지 않으려고 한다. 내가 할 수 있는 만큼 한다"라며 "지나고 나면 별일 아닌 경우가 정말 많더라. 조금 내려놓고 예민하게 생각하지 않으려 한다"라고 답했다.이어 이영은은 앞으로의 계획에 대해 "요즘은 거창한 목표보다 지금의 시간을 잘 보내는 게 더 좋다. 아이가 자라는 모습을 지켜보는 것도 행복하다. 새로운 도전은 아직 조금 두렵기도 하지만 그래도 천천히, 지금처럼 평탄한 일상을 소중하게 지키며 제 속도대로 활동 영역을 넓혀가고 싶다"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr