그룹 미야오 / 사진제공=더블랙레이블

그룹 미야오(MEOVV)가 두 번째 EP 'BITE NOW'(바이트 나우) 수록곡 'Hit 'Em'으로 후속곡 활동에 나선다.더블랙레이블은 미야오가 25일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 'Hit 'Em' 음악방송 활동을 이어간다고 밝혔다.'Hit 'Em'은 강한 비트와 스포티한 콘셉트가 특징인 곡이다. 어떤 상황에서도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 메시지를 담았다. 미야오는 타이틀곡 '띠로리(DDI RO RI)'에 이어 이번 곡으로 활동을 이어간다.음악 방송 활동에 앞서 'Hit 'Em' 퍼포먼스 비디오를 공개했다. 이어 곡 후반 안무를 활용한 워크아웃(WORKOUT) 콘텐츠도 선보였다.한편 미야오는 'Hit 'Em'으로 음악방송 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr