이상이 / 사진=텐아시아 DB

티빙 '취사병' 스틸컷 / 사진제공=티빙

티빙 '취사병' 제작발표회 / 사진제공=티빙

특별출연의 존재감을 새롭게 쓴 배우가 있다. 이상이는 올해 '월간남친', '취사병, 전설이 되다' 등에서 비중 있는 특별출연으로 극의 한 축을 담당하며 주목받았다. 특별출연을 넘어 하나의 흥행 카드로 자리매김한 이상이가 이번에는 '유부녀 킬러'의 주연으로 나선다.이상이는 공효진, 정준원과 함께 오는 7월 방송 예정인 MBC 드라마 '유부녀 킬러'에 출연한다. '유부녀 킬러'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 캐스팅 소식이 전해진 뒤부터 원작 팬들의 관심이 이어지고 있다. 그동안 장르를 가리지 않고 다양한 캐릭터를 소화해 온 이상이가 이번에는 주연 배우로 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.올해 이상이의 필모그래피를 돌아보면 '특별출연'이라는 단어가 유독 자주 따라붙는다. 넷플릭스 '월간남친'과 티빙 '취사병, 전설이 되다'에 특별출연으로 이름을 올렸지만, 실제 활약은 일반적인 특별출연과는 결이 달랐다.특히 '취사병, 전설이 되다'는 이상이의 존재감을 다시 한번 확인시켜 준 작품이었다. 처음에는 짧은 출연으로 합류했지만 촬영이 진행되면서 자연스럽게 비중이 커졌고, 극 중에서는 박지훈, 윤경호와 호흡을 맞추며 극의 흐름에 힘을 보탰다. 능청스러운 코믹 연기와 안정적인 연기력으로 등장할 때마다 강한 인상을 남기며 단순한 카메오 이상의 역할을 해냈다.작품 밖에서의 행보도 눈길을 끌었다. 특별출연 배우가 공식 제작발표회에 참석하는 일은 흔치 않지만 이상이는 주연 배우들과 나란히 무대에 섰다. 당시 그는 "특별출연인데 제작발표회까지 오게 될 줄 몰랐다"며 "처음에는 금방 끝나는 역할이라고 들었는데 촬영을 하다 보니 현장에 가는 날이 점점 늘어났고 결국 마지막까지 함께하게 됐다"고 직접 비하인드를 전하기도 했다.홍보 일정도 예외는 아니었다. 유튜브 예능 '핑계고'를 비롯한 다양한 콘텐츠에 출연해 작품을 알렸고, OST 무대를 위해 음악방송에도 올랐다. 일반적으로 특별출연 배우가 소화하는 일정이라고 보기 어려운 행보였다. 이에 "특별출연이 아니라 특별히 많이 출연해서 특별출연 아니냐"는 우스갯소리도 나올 정도였다.2014년 데뷔한 이상이는 올해 데뷔 12년 차를 맞았다. 한국예술종합학교 출신인 그는 주연과 조연, 특별출연을 가리지 않고 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 코미디부터 멜로, 액션까지 장르를 넘나들며 꾸준히 얼굴을 비춘 것도 이상이의 강점이다. 최근에는 장르와 배역의 폭도 한층 넓어졌다. 주연과 조연, 특별출연을 오가며 작품마다 다른 얼굴을 보여줬고, 올해는 특별출연작으로 예상보다 큰 비중을 소화하며 존재감을 남겼다.'특별출연' 이상의 존재감을 보여준 이상이는 이제 '유부녀 킬러'를 통해 주연으로 나선다. 특별출연으로 새로운 가능성을 보여준 그가 주연 배우로는 어떤 성과를 써 내려갈지 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr