한송이가 탁재훈의 외모를 칭찬했다. / 사진='노빠꾸 탁재훈' 유튜브 캡쳐

한송이가 북한 관련 에피소드를 털어놨다. / 사진='노빠꾸 탁재훈' 유튜브 캡쳐

탈북민 출신 유튜버 한송이가 거침없는 입담을 뽐냈다.지난 24일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 한송이가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.한송이는 "북한에서도 탁재훈을 안다"고 언급했다. 그는 탁재훈에 대해 "북한 젊은 처녀들 사이에서 인기가 장난 아닐 것"이라며 "지금 북한에 가면 20대 처녀들이 덮칠 정도로 잘생긴 얼굴"이라고 말했다.한송이는 한국에 온 지 12년이 됐다. 탁재훈이 "북한으로 돌아가면 어떻게 되냐"고 묻자 한송이는 "가면 총살이다. 마빡에 곡사포를 맞는다"라고 단호하게 답했다. 그는 "대한민국에 와서 하도 (김)정은이를 씹어서 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.북한의 폐쇄적인 연애 문화에 대해서도 설명했다. 한송이는 "아버지가 수령님처럼 감시해 북한에서는 데이트를 못 해봤다"며, 북한의 대표적 데이트 장소로 옥수수밭, 콩밭, 감자밭을 꼽았다. 특히 "옥수수와 고추를 주는 것이 북한식 플러팅"이라고 말해 눈길을 끌었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr