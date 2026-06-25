한정수 / 사진=텐아시아 DB

한정수 SNS

배우 한정수가 대한민국 축구 국가대표팀의 남아프리카공화국전 패배 이후 홍명보 감독을 향해 거침없는 비판을 쏟아냈다.한정수는 25일 자신의 SNS를 통해 "정말 너무너무 화가 난다. 최고의 선수들을 모아놓고 역대 최악의 경기를 보여줬다"며 대표팀 경기력에 대한 실망감을 드러냈다. 이어 홍명보 감독을 겨냥해 "감독 연봉을 몰수해야 한다. 오로지 돈 때문에 자리를 집요하게 지켰던 것 같다"며 "정치보다 더 싫다. 월드컵 최악의 경기"라고 강도 높게 비판했다.또 "홍명보는 남아공팀인가요?"라며 "전무한 전술, 이해할 수 없는 선수 기용, 끝까지 선수들 탓만 하는 모습. 정말 최악의 지도자가 무엇인지 보여준다"고 지적했다. 그러면서 "1954년 스위스 월드컵 때도 이런 모습은 아니었을 것"이라며 "홍명보 때문에 축구가 싫어졌다. 이제 축구가 싫어졌다"고 분노를 감추지 못했다.한편 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 이날 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다.이로써 한국은 1승 2패로 조 3위에 머물며 32강 자력 진출에 실패했다. 다만 각 조 3위 팀 간 성적을 비교해 상위 팀에게 주어지는 32강 진출 가능성은 남아 있는 상황이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr