그룹 에스파 멤버 카리나가 반전 등 근육을 보여주고 있다. / 사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 반전 근육질 몸매를 과시했다.카리나는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "맑고 탁한 여름"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 카리나가 연예계 절친으로 유명한 배우 한수아와 데이트를 즐기고 있는 모습. 특히 안경만 착용한 채 사람이 많이 몰리는 장소인 한강을 찾는 대범함을 보여 눈길을 끌었다.또한 카리나는 여성스러운 외모와 대비되는 등 근육까지 보여줘 누리꾼들로부터 "등에 화가 왜 이렇게 많이 났어요", "반전 성난 등 근육이네" 등의 반응을 얻고 있다.한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 지난 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr