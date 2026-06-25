윤두준이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 허탈한 심경을 전했다./사진=하이라이트 유튜브 화면 캡처

윤두준이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 허탈한 심경을 전했다./사진=하이라이트 유튜브 화면 캡처

그룹 하이라이트 멤버 겸 배우 윤두준이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 허탈한 심경을 전했다.25일 하이라이트 공식 유튜브 채널에서는 '대한민국 VS 남아프리카공화국 | 하이라이트 윤두준 2026 북중미 월드컵' 라이브 방송이 진행됐다.평소 축구 팬으로 알려진 윤두준은 경기를 지켜보며 "우리가 예상한 대로는 잘 안 풀리는 것 같다. 전술이 조금 조심스럽다"고 말했다. 이어 "급하게 하지 말자는 작전이 있는 건지 잘 모르겠다. 시간이 얼마 남지 않았다"며 "후반전에는 대대적인 수정이 필요할 것 같다. 어려운 경기가 될 거라고 예상은 했지만, 확실히 쉽지 않다"고 아쉬움을 내비쳤다.결국 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 남아프리카공화국에 0-1로 패하며 32강 토너먼트 자력 진출이 무산됐다. 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 상황이 되자 윤두준은 "사실은 믿기지 않는다. 꿈인가"라며 당혹스러운 심정을 전했다. 이어 "다른 조 3위 상황을 봐야 할 것 같다"면서도 "이렇게 32강에 올라가는 게 다가 아니다. 다른 조 1위와 붙어야 하기 때문"이라고 설명했다.그러면서 "체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄은 몰랐다. 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말실수할 것 같다"고 덧붙였다. 끝으로 "체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄은 몰랐다. 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말실수할 것 같다"며 말을 아끼는 등 조심스러운 심경을 전했다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr