태교 여행 중인 홍유경이 임신 증상을 겪고 있다. / 사진=홍유경 SNS

그룹 에이핑크 출신 홍유경이 태교 여행 중에 발생한 긴급 상황에 대해 알렸다.홍유경은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "웨이팅 서 있다가 앞이 캄캄해지고 쓰러질 것 같아 급 앉기"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 홍유경이 식당 내부에 마련된 의자에 앉아 허리를 숙이고 있는 모습. 홍유경은 "임신하고 한 번씩 이런 증상이 있다"면서도 "점원분들이 멀리서 지켜보다 물이랑 얼음팩을 갖다주셨다"고 하와이에서 적절한 조치를 받았음을 알렸다.한편 홍유경은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했으나 2013년 탈퇴했다. 그는 중앙대학교 공연영상창작학부 수석 합격 후 졸업, 서울대학교 대학원 의류학과 석사 과정을 마치고 현재 사업가로 활동하고 있다. 남편은 피부과 전문의이며, 두 사람은 2023년 백년가약을 맺었다. 홍유경은 최근 아들을 임신했음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr