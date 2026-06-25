박은빈, 양세종, 옹성우가 서로 다른 방식으로 손을 맞잡는다./사지제공=tvN

박은빈, 양세종, 옹성우가 서로 다른 방식으로 손을 맞잡는다./사지제공=tvN

박은빈, 양세종, 옹성우가 서로 다른 방식으로 손을 맞잡는다.7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 tvN 새 주말 드라마 '오싹한 연애'가 캐릭터 포스터를 공개했다. 포스터에는 천여리(박은빈 분), 마강욱(양세종 분), 강민환(옹성우 분)의 상반된 성격과 관계성을 암시하는 모습이 담겼다.귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리는 장갑을 낀 채 안개 너머에서 다가오는 상대의 손을 붙잡아 막고 있다. 천여리에게는 자신과 손이 닿은 사람도 귀신을 보게 된다는 비밀이 있다. "정말 나랑 손 잡을 자신 있어요?"라는 문구는 그의 사연에 궁금증을 더한다.포스터 속 박은빈은 차분하게 넘긴 헤어스타일과 세련된 스타일링, 우아한 분위기로 시선을 사로잡는다. 기존에 보여준 밝고 건실한 이미지와는 또 다른 매력을 선보이며 고급스러운 분위기를 완성했다.열혈 검사 마강욱은 천여리의 물음에 답하듯 손을 마주 잡고 있다. 한 번 사건을 맡으면 진실을 밝혀낼 때까지 놓지 않는 집념의 소유자인 그는 "그쪽 손이라면 한 번 더 잡아보죠, 뭐"라는 말과 함께 흔들림 없는 눈빛을 보여준다.반면 호텔 후계자 강민환은 상대의 손을 자신의 쪽으로 끌어당기고 있다. "갖고 싶은 건 내 손에 쥐어야 성미가 풀리거든"이라는 문구는 원하는 것을 얻기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 강민환의 욕망을 내비친다.캐릭터 포스터는 손을 잡는 방식만으로도 세 인물의 성격과 관계를 표현한다. 타인과의 접촉을 경계하는 천여리, 두려움에도 손을 내미는 마강욱, 원하는 것을 쟁취하려는 강민환의 모습이 교차하며 세 사람의 이야기에 관심을 높인다.'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사 마강욱의 오컬트 로맨스를 그린 작품으로, 7월 18일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr