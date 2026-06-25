장성규 / 사진=텐아시아 DB

방송인 장성규가 축구 국가대표 주장 손흥민의 선발 제외 소식에 놀라움을 드러내며 대표팀을 응원했다.장성규는 25일 자신의 SNS에 "엇.. 손흥민 선수를"이라는 글과 함께 손흥민이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국전 선발 명단에서 제외됐다는 기사 캡처를 게재했다. 이어 그는 "그래도 무조건 이겼으면 좋겠다"며 "남아공 공격수 막고파 선수는 진짜 막고 싶은 이름이네. 대한민국 32강 가즈아!!!!!"라고 응원의 메시지를 남겼다.손흥민의 선발 제외에 대해 홍명보 감독은 경기 전 중계 방송사와의 인터뷰에서 "상대의 체력적인 면을 고려해 후반에 투입하는 것이 팀과 선수 모두에게 더 좋다고 판단했다"며 "경기 상황에 맞춰 준비한 계획대로 운영할 것"이라고 설명했다.한편 한국은 이날 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 치렀다. 한국은 조별리그 1승 1패를 기록 중이며, 이날 승리하거나 무승부를 거두면 32강 진출을 확정한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr