셰프 신계숙이 딸을 두고 있는 황신혜를 향해 부러움을 표출했다. / 사진=KBS1 '같이 삽시다'

사진=KBS1 '같이 삽시다'

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셰프 신계숙이 노후 고민 솔직하게 털어놨다.지난 24일 방송된 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에는 황신혜와 신계숙·양정아 이른바 '싱글즈'가 이사 기념으로 떡을 돌리며 이웃들과 만나는 모습이 전파를 탔다.이날 싱글즈는 이웃들에게 받은 음식들로 식사하며 다양한 이야기를 나눴다. 신계숙은 인생을 돌이켜보며 노후 고민을 털어놨다. 그는 "이웃 어머님들을 보며 엄마 생각이 계속 나더라. 그래서 에너지를 많이 쓴 것 같다"고 입을 열었다.이어 신계숙은 황신혜를 향해 "너무 부럽더라"며 "자식이 있지 않느냐"고 했다. 신계숙은 "자녀가 없다 보니 노후 고민이 점점 더 커지더라"라고 토로했다.신계숙은 마지막 순간도 생각하고 있음을 알렸다. 그는 "며칠 전 하늘나라로 간 후배가 있다. 빈소 없이 미사와 간소한 장례식으로 치러졌는데, 보면서 '나도 저렇게 간단하게 장례식을 할까'라는 생각을 했다"고 언급했다.그러면서 신계숙은 "자녀가 없으니까 삼일장 할 필요 없이 담백한 작별도 괜찮을 것 같다는 생각을 했다"며 "이제 내 노년에 대해 구체적으로 생각하게 되더라"라고 덧붙였다.이를 듣던 황신혜와 양정아도 크게 공감했다. 황신혜는 "맞다. 자식이 없으면 그런 생각이 더 들 수도 있겠다"라며 신계숙을 위로했다. 또 양정아는 "나도 혼자다. 나는 노년 걱정 없이 살다가 이번에 엄마의 건강이 급격하게 나빠진 후로 미래에 대한 대비를 철저하게 해야겠다는 생각이 들었다"고 첨언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr