박정수의 손녀가 루머를 직접 해명했다. / 사진='웬만해선 정수를 막을 수 없다' 유튜브 캡쳐

박정수가 손녀들과 즐거운 시간을 보냈다. / 사진='웬만해선 정수를 막을 수 없다' 유튜브 캡쳐

배우 박정수의 손녀가 등골 브레이커라는 오해를 해명했다.지난 24일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '할머니 등골 브레이커 아니라고요 쿠팡 알바 직접 해명하러 온 손녀들과의 폭소 만발 외식'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 박정수는 두 손녀와 함께 고급 해산물 식당을 찾아 즐거운 시간을 보냈다.큰 손녀는 자신이 등골 브레이커라는 루머를 언급했다. 앞선 영상에서 박정수의 손녀가 회전초밥보다 오마카세를 먹는다는 내용이 담겼다. 대화 중 박정수의 딸이 "아르바이트해서 오마카세 가냐"고 물었고 손녀는 "쿠팡 열심히 뛰면 많이 벌더라"고 답했다.이후 온라인상에서는 230억원대 건물을 소유한 할머니의 재력에 기대는 등골 브레이커 아니냐는 논란이 불거졌다. 이에 큰 손녀는 "쿠팡 아르바이트 말고도 일을 여러 개 했고 돈도 모아두고 주식도 하고 있다"며 "돈을 막 쓰는 게 아니라는 점을 알아주셨으면 좋겠다"고 설명했다.박정수는 최근 자신의 유튜브를 통해 자신이 소유한 압구정 건물을 소개해 화제가 됐다. 부동산 업계에 따르면 해당 건물은 약 230억원대로 추정된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr