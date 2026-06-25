'신랑수업2' 김요한이 띠동갑 연하 이주연과 갈등을 겪는다.
25일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 이주연이 모처럼 캠핑 데이트에 나서지만, 예상치 못한 갈등으로 냉기류가 감돈다.
이날 스튜디오에 출연한 김요한은 "얼마 전 주연 씨와 심야 영화를 본 뒤 갈등이 생겼다"고 털어놓는다. 이어 그는 "주연 씨가 대화 끝에 '그만하고 싶다'고 말했고 나도 심란해서 잠을 못 잤다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. 일주일 만에 캠핑장에서 다시 만난 두 사람은 어색한 분위기 속에서 캠핑을 준비한다. 이주연은 인터뷰에서 "(김요한과) 데이트할 때는 너무 좋지만 각자의 삶으로 돌아가면 연락이 뜸해 일상을 공유하기 어렵다. 소통이 불완전한 상태라 더 만나기는 어려울 것 같다"고 속내를 밝힌다.
김요한은 어색한 분위기를 풀기 위해 요리에 나선다. 그러나 이를 지켜보던 이승철, 탁재훈, 송해나와 특별 선생님 이현이는 "지금 '삼시세끼' 찍으러 갔냐?"라며 답답해한다. 이에 김요한은 "사실 주연 씨와 처음 만났을 때보다 더 어색한 상황이라 그랬다"고 반응한다. 두 사람의 냉기류가 식사로 풀릴 수 있을지 관심이 쏠린다.
'신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
25일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 이주연이 모처럼 캠핑 데이트에 나서지만, 예상치 못한 갈등으로 냉기류가 감돈다.
이날 스튜디오에 출연한 김요한은 "얼마 전 주연 씨와 심야 영화를 본 뒤 갈등이 생겼다"고 털어놓는다. 이어 그는 "주연 씨가 대화 끝에 '그만하고 싶다'고 말했고 나도 심란해서 잠을 못 잤다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. 일주일 만에 캠핑장에서 다시 만난 두 사람은 어색한 분위기 속에서 캠핑을 준비한다. 이주연은 인터뷰에서 "(김요한과) 데이트할 때는 너무 좋지만 각자의 삶으로 돌아가면 연락이 뜸해 일상을 공유하기 어렵다. 소통이 불완전한 상태라 더 만나기는 어려울 것 같다"고 속내를 밝힌다.
김요한은 어색한 분위기를 풀기 위해 요리에 나선다. 그러나 이를 지켜보던 이승철, 탁재훈, 송해나와 특별 선생님 이현이는 "지금 '삼시세끼' 찍으러 갔냐?"라며 답답해한다. 이에 김요한은 "사실 주연 씨와 처음 만났을 때보다 더 어색한 상황이라 그랬다"고 반응한다. 두 사람의 냉기류가 식사로 풀릴 수 있을지 관심이 쏠린다.
'신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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