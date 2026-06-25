김요한, 이주연이 갈등을 겪는다. / 사진=채널A

김요한, 이주연이 갈등을 겪는다. / 사진=채널A

'신랑수업2' 김요한이 띠동갑 연하 이주연과 갈등을 겪는다.25일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 이주연이 모처럼 캠핑 데이트에 나서지만, 예상치 못한 갈등으로 냉기류가 감돈다.이날 스튜디오에 출연한 김요한은 "얼마 전 주연 씨와 심야 영화를 본 뒤 갈등이 생겼다"고 털어놓는다. 이어 그는 "주연 씨가 대화 끝에 '그만하고 싶다'고 말했고 나도 심란해서 잠을 못 잤다"고 고백해 모두를 놀라게 한다.일주일 만에 캠핑장에서 다시 만난 두 사람은 어색한 분위기 속에서 캠핑을 준비한다. 이주연은 인터뷰에서 "(김요한과) 데이트할 때는 너무 좋지만 각자의 삶으로 돌아가면 연락이 뜸해 일상을 공유하기 어렵다. 소통이 불완전한 상태라 더 만나기는 어려울 것 같다"고 속내를 밝힌다.김요한은 어색한 분위기를 풀기 위해 요리에 나선다. 그러나 이를 지켜보던 이승철, 탁재훈, 송해나와 특별 선생님 이현이는 "지금 '삼시세끼' 찍으러 갔냐?"라며 답답해한다. 이에 김요한은 "사실 주연 씨와 처음 만났을 때보다 더 어색한 상황이라 그랬다"고 반응한다. 두 사람의 냉기류가 식사로 풀릴 수 있을지 관심이 쏠린다.'신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr