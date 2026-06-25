송은이의 20년 전 미담이 공개됐다. / 사진=텐아시아DB

송은이와 일했던 스태프가 송은이에게 고마움을 전했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡쳐

방송인 송은이가 20년 전 조연출 막내 스태프에게 보여준 배려가 공개됐다.지난 24일 유튜브 채널 '비보티비'에 게재된 '비밀보장' 575회에서는 한 구독자와의 전화 연결이 진행됐다. 구독자는 자신을 "20년 전 은이 누나가 무릎 꿇고 소주를 따라줬던 사람"이라고 소개해 궁금증을 유발했다.사연의 주인공은 과거 SBS 예능 '우리 아이가 달라졌어요' 현장에서 아르바이트생이자 연출팀 막내로 일했던 스태프였다. 그는 "회식 장소였던 좌식 식당에서 송은이 누나가 사람들한테 술을 따라주겠다며 무릎을 꿇고 종종걸음으로 한 명 한 명에게 다가갔다"고 전했다. 특히 구석에 쭈그리고 앉아 소외감을 느끼고 있던 자신에게도 다가와 "고생하셨습니다"라며 술을 따라준 모습에 깊은 인상을 받았다고 고백했다.구독자는 "당시 현장마다 사람이 바뀌어 소외감을 많이 느꼈고 돈도 많이 못 받던 힘든 시절이었는데, 그때 이후로 내 마음속 넘버원은 늘 송은이였다"며 팬심을 밝혔다. 송은이는 예상치 못한 미담이 공개되자 쑥스러워했다. 그는 "당시 프로그램 피디님이 술을 좋아해 거의 매주 회식을 했다"고 떠올렸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr