김우빈 / 사진 = 김우빈 SNS

배우 김우빈이 비현실적인 모델 비율을 자랑했다.24일 김우빈은 자신의 SNS에 "밀라노2"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 브랜드 행사 참석차 이탈리아 밀라노를 찾은 그의 모습이 담겼다. 이날 김우빈은 화이트 정장과 라이트 블루 셔츠를 매치해 댄디한 분위기를 자아냈다. 그는 또렷한 이목구비로 과감한 올백 헤어 스타일도 완벽 소화하며 젠틀함을 더했다.특히, 김우빈의 비현실적인 모델 비율이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 촬영을 마친 후 캐주얼룩을 입고 밀라노 시내 관광을 즐기는 그의 모습이 담겼다. 심플한 네이비 카라 반소매 티셔츠와 화이트 데님을 입은 그는 시원한 기럭지와 탄탄한 상체 라인으로 남성미를 발산했다.해당 사진을 접한 팬들은 "미모가 밀라노 미남 저리가라 수준", "진짜 잘생겼다" 등 그의 수려한 미모에 감탄을 표했다.한편, 김우빈은 2025년 배우 신민아와 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr