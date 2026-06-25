신민아가 엠지 포즈를 선보였다. / 사진=신민아 SNS

신민아가 출연한 '눈동자'가 지난 24일 개봉했다. / 사진=신민아 SNS

배우 신민아가 MZ 포즈로 눈길을 끌었다.신민아는 25일 자신의 SNS에 "영화 눈동자 화이팅"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속에는 신민아가 한쪽 손으로 얼굴을 가린 채 갸루 피스 포즈를 취하고 있다. 또 다른 기울어진 사진에서는 위를 올려다보며 미소를 짓고 있다. 신민아가 영화 '눈동자'(감독 염지호) 홍보 스케줄을 소화하던 중 찍은 사진으로 보인다. 장난스러운 MZ 포즈가 사랑스러운 매력을 더한다.신민아는 앞서 '차린 건 쥐뿔도 없지만'에 출연해 이영지와 MZ 사진을 찍고 신조어를 배운 바 있다. MZ 포즈를 소화한 이번 게시물에도 신조어를 이용한 팬들의 댓글이 달려 웃음을 자아낸다.'눈동자'는 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 맞이하면서 사건을 파헤치기 시작하는 스릴러 영화다. 지난 24일 개봉한 뒤 박스오피스 2위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr