조이 / 사진 = 조이 SNS

그룹 레드벨베 멤버 조이가 잘록한 개미 허리를 공개했다.23일 조이는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 화보 비하인드컷을 게재했다. 공개된 사진에서 조이는 잔웨이브 디테일이 돋보이는 단발 헤어와 흑청 데님 셋업을 매치해 시크한 분위기를 자아냈다. 그는 소멸 직전의 얼굴과 훤히 보이는 흉곽뼈로 한층 더 슬림해진 실루엣을 자랑했다.특히, 그의 군살 하나 없는 허리 라인이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 조이는 나시 크롭과 로우라이즈 데님 팬츠를 입고 특유의 상큼한 매력을 발산했다. 그는 움푹 파인 쇄골 라인과 직각 어깨, 과감한 스타일링에도 굴욕 없는 납작배로 평소 혹독한 자기관리를 짐작케했다.앞서 조이는 지난해 4월 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 혈당 다이어트 중인 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 식단 뿐만 아니라 운동과 스트레칭, 마사지 등 철저한 관리 루틴을 공개했다. 방송에서 조이는 과거 볼살 가득했던 귀여운 이미지를 벗고 체중 감량에 성공해 놀라움을 안겼다.한편, 조이는 2021년 가수 크러쉬와 공개 열애를 알렸다. 그는 현재 그룹 활동 뿐만 아니라 SBS 'TV 동물농장' 등에 출연하며 활발한 개인 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr