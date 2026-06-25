'짝' 출신들의 과거 사진이 공개됐다./사진제공=ENA, SBS Plus

'짝' 출신들의 과거 사진이 공개됐다./사진제공=ENA, SBS Plus

남규홍 PD 연출의 ‘나솔사계’에서 ‘짝’ 인기녀 출신들의 20대 시절 사진들이 강제 파묘됐다.25일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘경력직’ 솔로남들과 ‘짝’ 인기녀 출신 여자들이 ‘솔로민박’에서의 둘째 날을 맞아 ‘도시락 선택’으로 두 번째 데이트에 들어간다.이날 남녀 출연자들은 추억의 ‘도시락 선택’으로 데이트 매칭을 마친 뒤 숙소로 돌아온다. 그런데 숙소 마당에는 남녀 출연자들이 과거 방송에 출연했던 ‘리즈’ 시절 사진이 일렬로 전시돼 있었다. 여자 출연자들은 무려 13~14년 전 ‘짝’ 시절 모습에 “으악! 이거 어떡해?”, “무슨 일이야, 진짜?”, “빨리 (사진) 가려야 된다”며 부끄러워한다.20대 시절 사진이 강제 파묘된 현장에 8기 영수는 “이분들이 (여기 ‘솔로민박’에) 오시는 거죠?”라고 농담한다. 그러면서도 그는 “(지금이랑 미모가) 똑같은 것 같은데?”라며 여자들의 동안 외모를 칭찬한다. 여자 4호는 웃으면서 “사실 저때는 노안이란 얘기를 많이 들었는데, 지금은 제 나이를 찾은 것 같다”고 말한다. 화기애애한 분위기 속, 26기 영철은 “사진 필요하신 분은 (본인 사진) 앞에 서 계시면, 제가 사진 찍어드리겠다”고 말한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr