남규홍 PD 연출의 ‘나솔사계’에서 ‘짝’ 인기녀 출신들의 20대 시절 사진들이 강제 파묘됐다.
25일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘경력직’ 솔로남들과 ‘짝’ 인기녀 출신 여자들이 ‘솔로민박’에서의 둘째 날을 맞아 ‘도시락 선택’으로 두 번째 데이트에 들어간다. 이날 남녀 출연자들은 추억의 ‘도시락 선택’으로 데이트 매칭을 마친 뒤 숙소로 돌아온다. 그런데 숙소 마당에는 남녀 출연자들이 과거 방송에 출연했던 ‘리즈’ 시절 사진이 일렬로 전시돼 있었다. 여자 출연자들은 무려 13~14년 전 ‘짝’ 시절 모습에 “으악! 이거 어떡해?”, “무슨 일이야, 진짜?”, “빨리 (사진) 가려야 된다”며 부끄러워한다.
20대 시절 사진이 강제 파묘된 현장에 8기 영수는 “이분들이 (여기 ‘솔로민박’에) 오시는 거죠?”라고 농담한다. 그러면서도 그는 “(지금이랑 미모가) 똑같은 것 같은데?”라며 여자들의 동안 외모를 칭찬한다. 여자 4호는 웃으면서 “사실 저때는 노안이란 얘기를 많이 들었는데, 지금은 제 나이를 찾은 것 같다”고 말한다. 화기애애한 분위기 속, 26기 영철은 “사진 필요하신 분은 (본인 사진) 앞에 서 계시면, 제가 사진 찍어드리겠다”고 말한다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
25일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘경력직’ 솔로남들과 ‘짝’ 인기녀 출신 여자들이 ‘솔로민박’에서의 둘째 날을 맞아 ‘도시락 선택’으로 두 번째 데이트에 들어간다. 이날 남녀 출연자들은 추억의 ‘도시락 선택’으로 데이트 매칭을 마친 뒤 숙소로 돌아온다. 그런데 숙소 마당에는 남녀 출연자들이 과거 방송에 출연했던 ‘리즈’ 시절 사진이 일렬로 전시돼 있었다. 여자 출연자들은 무려 13~14년 전 ‘짝’ 시절 모습에 “으악! 이거 어떡해?”, “무슨 일이야, 진짜?”, “빨리 (사진) 가려야 된다”며 부끄러워한다.
20대 시절 사진이 강제 파묘된 현장에 8기 영수는 “이분들이 (여기 ‘솔로민박’에) 오시는 거죠?”라고 농담한다. 그러면서도 그는 “(지금이랑 미모가) 똑같은 것 같은데?”라며 여자들의 동안 외모를 칭찬한다. 여자 4호는 웃으면서 “사실 저때는 노안이란 얘기를 많이 들었는데, 지금은 제 나이를 찾은 것 같다”고 말한다. 화기애애한 분위기 속, 26기 영철은 “사진 필요하신 분은 (본인 사진) 앞에 서 계시면, 제가 사진 찍어드리겠다”고 말한다.
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