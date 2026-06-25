드라마 '멋진 신세계'로 대세 반열에 오른 배우 허남준이 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.
지난 24일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 348회는 수도권 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.9%, 전국 가구 기준 평균 4.6%, 최고 5.9%로 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)
화제성도 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 6월 3주차 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 2위를 차지했다. '나를 살린 목소리' 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 지드래곤과 비트박서 윙이 주목한 14세 힙합 듀오 한재희&한태우, 31년간 뉴욕의 관문 JFK 공항에서 근무한 관제사 홍원철, 데뷔 65주년을 맞은 가수 하춘화, 배우 허남준이 출연했다.
이날 허남준은 '멋진 신세계' 차세계를 완성한 비결을 비롯해 파트너 임지연과의 호흡에 대해서도 털어놔 눈길을 끌었다. 또 "받아쓰기를 하다 배우의 꿈을 꾸게 됐다"라며 학창 시절 에피소드와 각종 아르바이트를 섭렵했던 과거를 털어놨다.
한편 다음 주 방송에는 어린이날 단 5초의 인터뷰로 화제를 모은 인생 3회차 어린이, 육해공을 누비며 전원 군인이 된 4남매, 서울구치소의 저승사자 기동순찰대 CRPT 이동렬&김지훈 교도관, 넷플릭스 '참교육'에서 나화진 역을 맡은 배우 김무열의 출연한다.
'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 24일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 348회는 수도권 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.9%, 전국 가구 기준 평균 4.6%, 최고 5.9%로 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)
화제성도 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 6월 3주차 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 2위를 차지했다. '나를 살린 목소리' 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 지드래곤과 비트박서 윙이 주목한 14세 힙합 듀오 한재희&한태우, 31년간 뉴욕의 관문 JFK 공항에서 근무한 관제사 홍원철, 데뷔 65주년을 맞은 가수 하춘화, 배우 허남준이 출연했다.
이날 허남준은 '멋진 신세계' 차세계를 완성한 비결을 비롯해 파트너 임지연과의 호흡에 대해서도 털어놔 눈길을 끌었다. 또 "받아쓰기를 하다 배우의 꿈을 꾸게 됐다"라며 학창 시절 에피소드와 각종 아르바이트를 섭렵했던 과거를 털어놨다.
한편 다음 주 방송에는 어린이날 단 5초의 인터뷰로 화제를 모은 인생 3회차 어린이, 육해공을 누비며 전원 군인이 된 4남매, 서울구치소의 저승사자 기동순찰대 CRPT 이동렬&김지훈 교도관, 넷플릭스 '참교육'에서 나화진 역을 맡은 배우 김무열의 출연한다.
'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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