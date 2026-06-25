배우 허남준이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'유 퀴즈 온 더 블럭' 348회 출연진 / 사진=tvN

드라마 '멋진 신세계'로 대세 반열에 오른 배우 허남준이 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.지난 24일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 348회는 수도권 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.9%, 전국 가구 기준 평균 4.6%, 최고 5.9%로 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)화제성도 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 6월 3주차 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 2위를 차지했다.'나를 살린 목소리' 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 지드래곤과 비트박서 윙이 주목한 14세 힙합 듀오 한재희&한태우, 31년간 뉴욕의 관문 JFK 공항에서 근무한 관제사 홍원철, 데뷔 65주년을 맞은 가수 하춘화, 배우 허남준이 출연했다.이날 허남준은 '멋진 신세계' 차세계를 완성한 비결을 비롯해 파트너 임지연과의 호흡에 대해서도 털어놔 눈길을 끌었다. 또 "받아쓰기를 하다 배우의 꿈을 꾸게 됐다"라며 학창 시절 에피소드와 각종 아르바이트를 섭렵했던 과거를 털어놨다.한편 다음 주 방송에는 어린이날 단 5초의 인터뷰로 화제를 모은 인생 3회차 어린이, 육해공을 누비며 전원 군인이 된 4남매, 서울구치소의 저승사자 기동순찰대 CRPT 이동렬&김지훈 교도관, 넷플릭스 '참교육'에서 나화진 역을 맡은 배우 김무열의 출연한다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr