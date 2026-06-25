코드쿤스트가 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

코드쿤스트와 박지현이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=MBC

가수 코드쿤스트가 '나 혼자 산다'에서 전현무에 이어 박지현의 패션 코치로 나선다.오는 26일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 코드쿤스트가 박지현의 패션 코치로 나서 함께 쇼핑하는 모습이 공개된다.공개된 사진에는 코드쿤스트가 '무지개 회원' 가운데 처음으로 박지현의 집을 찾은 모습이 담겼다. 평소 코드쿤스트를 패션 이상형으로 꼽아온 박지현이 그의 도움을 요청한 것.박지현은 코드쿤스트를 "서울 사람의 정석"이라며 그의 패션 스타일을 따라 하고 싶었다고 말한다. 이어 그는 자신의 평소 옷차림에 대해 "뭘 입어도 발악하는 느낌"이라며 솔직하게 털어놔 웃음을 안긴다.앞서 전현무의 스타일 변신을 이끌었던 코드쿤스트는 이번에는 박지현의 패션 점검에 나선다. 그는 박지현에게 "네 최고의 패션을 보여달라"고 요청하고, 박지현은 자신이 가장 아끼는 옷을 입고 등장한다.이어 공개된 사진에는 박지현의 패션을 본 코드쿤스트가 당황한 표정을 짓는 모습이 담겼다. 이후 코드쿤스트는 직접 옷장 점검에 나서며 박지현을 위한 스타일링 조언을 이어간다.'나 혼자 산다'는 26일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr