방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 정국이 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 개인 해시태그 '#jungkook' 누적 조회수 4000억 회를 넘겼다. 테일러 스위프트 등 전 세계 유명 솔로 아티스트를 통틀어 단일 개인 해시태그로 조회수 4000억 건을 달성한 인물은 정국이 처음이다.개인 인물 기준으로는 리오넬 메시(6930억 회), 크리스티아누 호날두(5740억 회)의 뒤를 이어 전 세계 3위 기록이다. 이에 앞서 정국은 해당 플랫폼 내 관련 게시물 수 4000만 개를 돌파하기도 했다.정국의 개인 틱톡 계정 팔로워 수는 3160만 명을 넘어섰다. 현재까지 업로드된 영상은 총 33개로, 이 중 6개 영상이 1억 뷰 이상, 27개 영상이 5000만 뷰 이상의 조회수를 기록하고 있다. 최고 조회수를 기록한 콘텐츠는 R&B 가수 어셔와 함께 촬영한 'Yeah!'(예!) 댄스 영상이다. 이 영상의 조회수는 약 2억 1000만 회다.정국의 계정은 개설 후 2시간 36분 만에 팔로워 100만 명을 확보했다. 이어 12시간 46분 만에 340만 명을 모으며, 하루 동안 330만 명을 모았던 할리우드 배우 조니 뎁의 종전 기록을 경신했다.한편 정국은 글로벌 동영상 플랫폼 유튜브에서 5년 연속으로 가장 많이 검색된 남성 K팝 아이돌로 집계됐다. 포털 사이트 구글에서도 5년 이상 K팝 아이돌 검색량 1위를 유지하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr