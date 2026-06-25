'오싹한 연애' 박은빈 / 사진=tvN

'오싹한 연애' 박은빈 / 사진=tvN

14년 전 300만 관객을 돌파했던 배우 손예진, 이민기의 주연작 '오싹한 연애'가 드라마로 리메이크된다.다음 달 18일 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 배우 박은빈이 천여리 역을, 양세종이 마강욱 역을 맡았다.박은빈은 작품 속 천여리 캐릭터와의 첫인상에 대해 "호텔 대표로서의 모습과 남들에게 숨겨야 하는 모습 사이 간극이 매력적으로 느껴졌다"고 전했다. 이어 그는 "평범한 삶을 살고 싶어도 그럴 수 없는 상황에서 이를 나름대로 열심히 극복해보려는 모습에 마음이 갔다"고 밝혔다.극 중 천여리는 미모와 재력, 능력을 모두 갖춘 재벌 상속녀이자 호텔 대표다. 귀신을 볼 수 있는 것은 물론, 자신과 손이 닿은 사람도 귀신을 보게 되는 비밀을 지닌 인물이기도 하다. 박은빈은 천여리에 대해 "일터에서는 일을 열심히 하는 기업인이자, 일상에서는 자신만의 루틴을 꾸준히 지켜가는 성실한 사람"이라고 소개했다.또 박은빈은 "결코 성격이 나쁜 사람이 아니라는 것과 여리가 어쩔 수 없는 상황에서 어떤 선택을 했는지가 (연기에 있어서는) 저에게 중요한 부분이었다"라며 "초반에는 주변 인물들이 갖고 있는 오해를 부각하기 위해 빈틈없는 모습을 보이려고 했지만, 개인적인 시간에는 좀 더 인간적이고 빈틈 있는 반전 매력을 보여주기 위해 신경 썼다"고 말했다.'오싹한 연애'는 7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr