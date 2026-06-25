사진=아리아나 그란데 SNS

팝스타 아리아나 그란데가 인스타그램에 게재한 영상에서 발생한 노출 사고에 쿨한 대처를 보였다.아리아나 그란데는 지난 23일 개인 인스타그램 스토리에 사진 한 장을 올렸다. 사진에는 그가 반려견을 향해 몸을 굽히는 과정에서 옷이 흘러내려 신체 일부가 드러났다. 그는 해당 게시물을 삭제하지 않는 대신, 댓글 창을 닫아 무분별한 반응을 차단했다.이어 아리아나 그란데는 동료 배우 엘리자베스 길리스와 함께 촬영한 영상 한 편을 추가로 공유했다. 이 영상은 1995년 개봉작인 영화 '쇼걸'의 대사를 인용한 영상이다. 영상 속 엘리자베스 길리스가 "가슴이 정말 멋지다"라고 칭찬하는 대사를 건네자 아리아나 그란데가 "고마워"라고 응수하는 내용이 담겼다. 이는 앞서 발생한 의상 사고를 간접적으로 언급한 것으로 풀이된다.한편, 아리아나 그란데는 영화 '위키드'에 동반 출연하며 교제를 이어오던 배우 에단 슬레이터와 최근 헤어진 것으로 전해졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr