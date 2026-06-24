김종국 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

가수 윤종신이 김종국에게 축의금을 전달한다.KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 31년 지기 절친, 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연한다.이날 방송에서는 과거 한 예능프로그램에서 티격태격하는 앙숙 케미를 뽐낸 천적 조합 윤종신과 김종국이 6~7년 만에 옥탑방에서 재회한다. 윤종신은 작년 결혼식을 올린 김종국을 향해 "왜 청첩장을 안 보냈냐"라며 서운해했다.이어 윤종신은 "축의금을 주고 싶었는데 전달할 방법이 없어서 못 줬다. 그래서 오늘 주려고 가져왔다"라며, 자신의 경조사마다 빠짐없이 참석해 준 김종국을 위해 옥탑방 최초로 축의금 전달식을 진행했다.오는 26일 금요일 밤 10시 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr