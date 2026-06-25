배우 안희연과 하석진이 웨딩 콘셉트 사진을 찍어 설렘을 자아냈다. / 사진제공=KBS 2TV '사랑이 온다'

'사랑이 온다'는 오는 7월 25일 오후 8시 첫 방송한다. / 사진제공=KBS 2TV '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 하석진과 안희연(하니)이 애절한 사랑을 그린다.25일 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'가 무드 티저 영상을 공개했다. '사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 이야기를 담은 드라마다. 오는 7월 25일 오후 8시 첫 방송된다.공개된 영상은 김무진(하석진 분)을 향한 한규림(안희연 분)의 모진 거절로 시작된다. 한규림은 김무진에게 "진짜 여기까지만 해요"라며 선을 그은 뒤 "나 집도 가난하고 모아 놓은 돈도 없고, 딸린 동생들은 네 명이고 대학도 못 나왔어요"라고 말한다.이와 함께 두 사람이 가장 행복했던 순간들도 공개된다. 운명처럼 이끌렸던 첫 만남부터 서로에게 위로가 되어준 시간, 함께 사진을 찍으며 웃음꽃을 피운 모습까지 설렘을 자아낸다. 특히 하석진과 안희연이 웨딩 콘셉트 의상을 입고 사진을 남기는 장면은 시선을 사로잡는다.그러나 시련의 그림자가 드리워지며 분위기는 반전된다. 한규림은 "나를 잡는 건 무진 씨가 잡을 수 있는 패 중에 가장 나쁜 패를 쥐는 거예요"라는 서글픈 경고를 하고, 이에 김무진은 "싫어요. 도망 안 가요"라고 단호하게 말한 후 한규림을 품에 안는다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr