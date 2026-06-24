홍혜결♥여에스더, 5년 별거 끝냈다…"우울증 심각, 안 좋은 생각까지" ('동상이몽2')

홍혜걸, 여에스더 부부./사진=여에스더 SNS

결혼 33년 차를 맞이한 홍혜걸, 여에스더 부부가 5년간의 별거 생활을 청산했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’) 말미에는 의사 부부 홍혜걸, 여에스더 부부의 합류가 예고됐다.공개된 예고 영상에서 홍혜걸은 "이제는 공식 발표해도 된다"며 "집사람과 저는 작년 8월 이후로 별거를 끝냈다"고 밝혔다. 이어 홍혜걸은 “아내가 정신과 치료받을 때 보니까 (우울증이) 생각보다 심각했다. 안 좋은 생각도 너무 많이 하고 살고 싶지 않아서 날을 정했다 난리를 피우더라”며 아내 여에스더가 겪었던 심각한 우울증을 고백했다. 그러면서 홍혜걸은 “저는 까마득하게 모르고 있었다. 위로가 필요했던 것 같다”고 덧붙였다.이어진 장면에서는 제주도에서 함께 생활하며 다시 신혼생활로 돌아간 듯한 두 사람의 모습이 담겼다. 홍혜걸은 여에스더를 위해 아침부터 마당으로 나와 아내의 손을 잡고 “여에스더 만세”를 외치는가 하면, “얼굴 좀 타면 어떠냐”며 함께 잔디밭에 누워 여유로운 시간을 보냈다. 여에스더 역시 노래에 맞춰 춤을 추는 등 한층 밝아진 모습을 보였다.알콩달콩한 분위기도 잠시, 두 사람은 투닥투닥 케미를 선보였다. 홍혜걸은 “아내가 진짜 사이코 같은 면이 있다”라면서 “이렇게 말해도 아내는 기분이 안 나쁘다. 사이코가 맞으니까”라며 웃었다. 실제로 여에스더는 “저는 진짜 기분 안 나쁘다”고 쿨하게 인정했다. 그러면서 여에스더는 “제가 오늘 ‘동상이몽’에서 맹세한다. 웬만한 정신과 선생님들 죄송하다”고 말해 궁금증을 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr