가수 김건모/사진제공= 건음기획

가수 김건모가 10년 만에 컴백 소식을 전했다.김건모는 오는 7월 1일 오후 6시 새 싱글 '어디쯤 가고 있을까'를 발표하며 가요계에 복귀한다. 이번 앨범은 2016년 출시한 데뷔 25주년 기념 앨범 '50' 이후 10년 만에 내놓는 신곡이다.음원 발매에 앞서 김건모는 6년간의 공백을 깨고 '25-26 김건모 라이브투어' 일정을 소화했다. 공연은 지난 3월 21일 서울 잠실실내체육관 무대로 마무리됐다. 예매 시작 2분 만에 매진을 기록한 부산을 비롯해 마지막 서울 공연까지 전석 매진을 달성한 그는 공연의 흐름을 이번 정식 음원 공개로 이어갈 방침이다.새 싱글 '어디쯤 가고 있을까'는 1977년 발표된 가수 전영의 1집 타이틀곡을 재해석한 작업물이다. 건반 연주를 선보이던 기존 모습에서 벗어나 데뷔 이래 최초로 직접 기타를 연주하며 노래해 시선을 끌었다.한편, 김건모의 새 싱글 '어디쯤 가고 있을까'는 오는 7월 1일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr