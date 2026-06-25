가수 서인영이 방송인 샘 해밍턴의 두 아들 멘트에 속상한 심경을 내비치고 있다. / 사진=서인영 유튜브 채널

사진=서인영 유튜브 채널

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가수 서인영이 방송인 샘 해밍턴의 두 아들의 직설 화법에 충격을 받았다.지난 24일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 샘 해밍턴과 두 아들 윌리엄, 벤틀리가 출연했다.이날 서인영은 샘 해밍턴 집을 찾았다. 서인영은 아이들과 가까워지기 위해 노력했다. 샘 해밍턴과 첫째 아들 윌리엄은 서인영과 편안하게 대화한 반면, 벤틀리는 멀찍이 떨어져 있었다.기분이 안 좋아 보이는 둘째 아들에게 샘 해밍턴은 "쑥스러워?", "누나가 예뻐서 그런 거야?"라고 물었다. 그러나 벤틀리는 이를 듣자마자 "노우(아니야)"라며 단호하게 대답해 서인영을 충격에 빠트렸다.서인영은 타겟을 윌리엄으로 변경해 "나 예뻐?"라고 다정하게 물었다. 그러나 윌리엄도 "아, 모르겠어요"라고 답해 폭소를 자아냈다. 두 아들의 직설 화법에 서인영은 "너무하다, 너무하다"라며 상처받은 마음을 표출했다.이러한 가운데 샘 해밍턴은 벤틀리에게 "아~ (누나랑) 닮아서 싫어?"라고 물었다. 그러면서 "(삐친 상황이) 뭐가 있는 것 같은데?"라며 의아해했다. 서인영은 게임을 하고 싶은 벤틀리의 기분을 알아챈 후 "게임 할까? 게임 하자!"라고 제안하며 두 아이들과 한층 가까워졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr