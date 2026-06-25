가수 서인영이 방송인 샘 해밍턴의 두 아들 멘트에 속상한 심경을 내비치고 있다. / 사진=서인영 유튜브 채널
가수 서인영이 방송인 샘 해밍턴의 두 아들 멘트에 속상한 심경을 내비치고 있다. / 사진=서인영 유튜브 채널
가수 서인영이 방송인 샘 해밍턴의 두 아들의 직설 화법에 충격을 받았다.

지난 24일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 샘 해밍턴과 두 아들 윌리엄, 벤틀리가 출연했다.

이날 서인영은 샘 해밍턴 집을 찾았다. 서인영은 아이들과 가까워지기 위해 노력했다. 샘 해밍턴과 첫째 아들 윌리엄은 서인영과 편안하게 대화한 반면, 벤틀리는 멀찍이 떨어져 있었다.

기분이 안 좋아 보이는 둘째 아들에게 샘 해밍턴은 "쑥스러워?", "누나가 예뻐서 그런 거야?"라고 물었다. 그러나 벤틀리는 이를 듣자마자 "노우(아니야)"라며 단호하게 대답해 서인영을 충격에 빠트렸다.
사진=서인영 유튜브 채널
사진=서인영 유튜브 채널
사진=서인영 유튜브 채널
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서인영은 타겟을 윌리엄으로 변경해 "나 예뻐?"라고 다정하게 물었다. 그러나 윌리엄도 "아, 모르겠어요"라고 답해 폭소를 자아냈다. 두 아들의 직설 화법에 서인영은 "너무하다, 너무하다"라며 상처받은 마음을 표출했다.

이러한 가운데 샘 해밍턴은 벤틀리에게 "아~ (누나랑) 닮아서 싫어?"라고 물었다. 그러면서 "(삐친 상황이) 뭐가 있는 것 같은데?"라며 의아해했다. 서인영은 게임을 하고 싶은 벤틀리의 기분을 알아챈 후 "게임 할까? 게임 하자!"라고 제안하며 두 아이들과 한층 가까워졌다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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