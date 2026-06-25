'끝까지 간다! 독박투어' 홍인규와 장동민 / 사진=텐아시아DB

'끝까지 간다! 독박투어' 멤버들이 중국으로 떠난다. / 사진=E채널, 채널S

'끝까지 간다! 독박투어' 홍인규가 장동민의 구박에 섭섭함을 표출한다.오는 27일 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 4회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국의 그랜드 캐니언으로 불리는 태항산으로 떠난다.이날 독박즈는 다음 여행지를 정하기 위해 한자리에 모인다. 김준호가 "시즌4 때 갔던 장가계가 좋았다"고 말하자 장동민은 "요즘은 태항산이 뜬다. '판관 포청천'의 실제 인물이 근무했던 관아도 있다"고 추천한다. 이에 홍인규는 "'판관 포청천'은 드라마 아니냐"고 묻고 장동민은 "실존 인물을 바탕으로 만든 작품이다. 그럼 '불멸의 이순신'도 드라마 주인공인 줄 아느냐"고 받아쳐 웃음을 안긴다.장동민의 돌직구에 홍인규는 서운함을 표현한다. 그는 "형은 맨날 나한테만 뭐라 한다. 나도 집에 가면 가장이고 아빠"라며 울분을 토해 웃음을 안긴다. 이어 김준호는 "우리 인규 기죽이지 마"라며 홍인규 편을 든다.티격태격 케미 속, 이들은 새로운 여행지로 중국 태항산을 선택한다. 인천공항에서 약 2시간 30분을 비행한 뒤 태항산 입구에 도착한 장동민은 "뭐든 나한테 물어보라"며 자신감을 보인다. 이어 그는 "장가계가 여자의 산이라면 태항산은 남자의 산이다. 사이즈가 아예 다르다"며 태항산맥의 규모를 소개한다.멤버들은 '아재 산악회' 콘셉트로 맞춘 의상을 공개하지만, 유세윤만 홀로 MZ 스타일로 등장해 눈길을 끈다. 이에 김준호는 "넌 꼭 혼자서 최소한의 자존심을 세운다"고 말하고 장동민은 유세윤 모자에 달린 택을 떼어낸다. 당황한 유세윤은 "으악! 안 돼! 나 이제 이 모자 안 써!"라며 반발해 웃음을 자아낸다.'끝까지 간다! 독박투어' 4회는 27일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr