정연, 공승연 / 사진 = 정연 SNS

그룹 트와이스 멤버 정연이 언니이자 배우 공승연과의 자매 동반 화보 비하인드를 공개했다.26일 정연은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 정연은 한껏 상기된 볼로 터틀넥 디자인의 화이트 드레스를 입고 두 손으로 입을 가리는 포즈를 취했다. 공승연 역시 정연과 머리를 맞댄 채 같은 포즈를 취해 각별한 자매애를 과시했다.특히, 정연의 물오른 미모가 눈길을 끌었다. 이날 정연은 붓기 하나 없는 가녀린 턱선과 전반적으로 한층 더 슬림해진 실루엣으로 카메라 앞에 섰다. 그는 언니 공승연과 견줘도 손색없는 비주얼을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들은 "정연 엄청 예뻐졌다", "자매가 둘 다 미모 리즈 경신했네" 등 두 사람의 미모에 감탄을 표했다.한편, 정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 급격한 체중 증가를 경험한 바 있다. 그는 이후 공황 증상 등 여러 건강상의 이유로 여러 차례 활동 중단을 알렸으나 최근 건강을 되찾아 다시 팬들 곁으로 돌아왔다.정연은 지난 5월 언니 공승연이 출연한 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 깜짝 등장해 영상 메시지를 전한 바 있다. 당시 그는 "멘탈적으로 힘들었던 시기였다. 그때 언니가 나를 붙잡고 병원에 데려갔다"며 깊은 감사를 표해 뭉클함을 더했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr