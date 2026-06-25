28기 정희가 연인 광수를 향한 애정을 숨기지 않았다.
정희는 자신의 SNS를 통해 광수와 함께한 식사 데이트 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 광수는 네이비 재킷에 안경을 착용한 단정한 스타일링으로 테이블에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 특히 정희는 사진 위에 "머리하고 예뻐진 오빠🤍"라는 문구를 덧붙이며 애정을 드러냈다. 사진 한 장에도 두 사람의 다정한 분위기가 고스란히 담겼다. 정희는 광수의 새로운 헤어스타일을 세심하게 언급하며 칭찬을 아끼지 않았고, 연인을 바라보는 애정 어린 시선이 자연스럽게 전해졌다. 평범한 식사 자리마저 달달한 데이트 현장으로 만들었다.
한편 정희와 광수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 연인으로 발전했다. 치과의사인 정희는 슬하에 딸을 키우고 있다. 남자친구 광수 또한 딸을 키우는 싱글대디다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
정희는 자신의 SNS를 통해 광수와 함께한 식사 데이트 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 광수는 네이비 재킷에 안경을 착용한 단정한 스타일링으로 테이블에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 특히 정희는 사진 위에 "머리하고 예뻐진 오빠🤍"라는 문구를 덧붙이며 애정을 드러냈다. 사진 한 장에도 두 사람의 다정한 분위기가 고스란히 담겼다. 정희는 광수의 새로운 헤어스타일을 세심하게 언급하며 칭찬을 아끼지 않았고, 연인을 바라보는 애정 어린 시선이 자연스럽게 전해졌다. 평범한 식사 자리마저 달달한 데이트 현장으로 만들었다.
한편 정희와 광수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 연인으로 발전했다. 치과의사인 정희는 슬하에 딸을 키우고 있다. 남자친구 광수 또한 딸을 키우는 싱글대디다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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