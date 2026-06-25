김연아가 근황을 공개했다. / 사진=김연아 SNS

김연아가 근황을 공개했다. / 사진=김연아 SNS

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 근황을 공개했다.지난 24일 김연아는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 하얀색 원피스를 입은 김연아의 모습이 담겼다. 환한 미소와 함께 다양한 포즈를 취한 그는 특유의 우아하면서도 단아한 분위기를 자아냈다. 꾸밈없는 미소와 청초한 비주얼이 시선을 사로잡았다.게시물을 본 남편 고우림은 '좋아요'를 누르며 변함없는 애정을 보여줬다.한편 김연아는 1990년생으로 올해 37세다. 그는 2022년 10월, 5살 연하인 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 고우림은 서울대학교 음악대학에서 성악을 전공했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr