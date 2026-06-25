유튜버 풍자가 사실과 다른 기사 제목에 분노를 표출하고 있다. / 사진=풍자 SNS

크리에이터 풍자(본명 윤보미)가 자극적인 기사 제목에 분노했다.풍자는 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "제가 언제 이런 말을 했죠...?"라며 장문의 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '풍자, 4년 열애 전 남친과 결별 사유 "도자기 훔쳐"'라는 기사 제목이 적혀 있었다.이에 풍자는 "예능에서 상황극으로 말한 것들과 전 연애까지 다 합쳐서 이게 뭐 하는 짓입니까"라며 "영상 보시고 글로 옮기시는 거 맞냐"고 격노했다.이어 풍자는 "아무리 자극적으로 헤드라인 만들어서 클릭 수를 올려야 하는 건 알지만, 없는 얘기 있는 얘기 다 합쳐서 결국 누군가에게 상처가 되는 상황을 만들지 말라"고 강조했다.그러면서 풍자는 "아무리 좋은 일이여도 기사화되고 시끄러운 거 싫어서 가만히 있었다"면서 "기본 좀 지켜달라"고 당부했다.앞서 풍자는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '풍자테레비'에 '코끼리와 하마의 공동육아'라는 제목의 영상을 업로드했다. 영상 속에서 풍자는 유튜버 랄랄과 결혼에 관한 대화를 나눴다. 랄랄은 "걔랑은 왜 헤어졌냐 돈 빌려 달라고 했냐"며 풍자의 과거 연애사를 언급했다. 이 과정에서 풍자는 이별 사유가 아닌 에피소드를 풀며 "목마르다고 물 마신다고 왔다가 우리 집 도자기를 훔쳐 갔다"고 언급했다.풍자는 2022년 라이브 방송을 통해 4년간 교제했던 남자친구와의 이별했음을 알린 바 있다. 당시 풍자는 "여러 차례 얘기하지만 나쁘게 헤어지지 않았다"며 "함께 키우던 반려동물들에 대해서도 서로의 집을 오가며 자연스럽게 돌보고 있다"고도 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr